الأبيض يرفع معدل التحضيرات استعداداً لافتتاحية كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:





رفع منتخبنا الوطني الأول، من معدل تحضيراته استعداداً لخوض مباريات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، من داخل معسكره الحالي بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، وأجرى الأبيض تدريباً بملاعب جامعة نيويورك، شارك فيه جميع اللاعبين، وأشرف عليه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتو زاكيروني.

وواصل الجهاز الفني تحليله للمنتخب البحريني، من خلال مشاهدة تسجيلات مصورة لمباريات حديثة، سعياً للتعرف أكثر على مصادر قوته ونقاط ضعفه، كما عقد زاكيروني جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين، مواصلةَ لنهج الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، لأولى المواجهات.

وتم التركيز خلال الحصة التدريبية التي أجريت الأربعاء، على التحضير للقاء البحرين، وبدأ المران بتدريبات اللياقة البدنية، ثم انتقل إلى الجوانب التكتيكية والخططية، حيث حرص المدرب على شرح طريقة اللعب، وتوضيح مهام كل لاعب خلال المباراة، وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات، والتقيد بالخطة الموضوعة حتى يتمكن المنتخب من تحقيق النتائج المطلوبة.