الانتقال أسهل لجماهير كأس آسيا بالإمارات لمتابعة 51 مباراة و24 منتخباً

الشارقة 24 - محمود علي:

تتأهب الإمارات لانطلاق النسخة الأكبر من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم على أرضها، بمشاركة 24 منتخباً، وستقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب في أربع مدن متقاربة المسافات وهو ما يزيد من أسهم توقعات نجاح البطولة جماهيرياً، نظراً لسهولة انتقال الجماهير لمؤازرة منتخباتها.

وتعد العاصمة أبوظبي، بمثابة "قلب البطولة الآسيوية"، كونها تستضيف الانطلاقة مساء يوم السبت المقبل، عندما تقام مباراة الافتتاح على ملعب مدينة زايد الرياضية بين منتخبي الإمارات والبحرين، كما ستشهد المدينة إسدال الستار على البطولة في فبراير بإقامة المباراة النهائية.

ويعد استاد مدينة زايد الرياضية، أهم وأكبر ملاعب البطولة ويسع 43 ألف متفرج، كما يقع في مكان متميز على بعد 20 كيلومتراً من مطار أبوظبي الدولي، وسبق للملعب استضافة العديد من الأحداث الدولية من بطولات ونهائيات كبرى إلى حفلات لكبار الفنانين العالميين.

وبالقرب من استاد مدينة زايد الرياضية، وعلى بعد كيلومترات قليلة، يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، مباريات ثمانية منتخبات في مرحلة المجموعات، بعد خضوعه لعمليات تطوير موسعة خلال الأعوام الماضية، وشملت زيادة سعته إلى 40 ألف متفرج.

وإلى جوارهما، يقع استاد آل نهيان، كثالث الملاعب المستضيفة لكأس آسيا، في أبوظبي، وخضع الاستاد الذي يقع في وسط العاصمة، لسلسلة من التجديدات شملت زيادة سعته إلى 15 ألف متفرج.

وعلى مسافة تستغرق نحو ساعتين، يتواجد استاد آل مكتوم في دبي، وقد شهد أكبر عمليات التطوير الشاملة ليصبح من بين الأفضل عالمياً من حيث التجهيزات، ويقع الاستاد الذي يسع 15 ألف متفرج بالقرب من مطار دبي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال خط المترو، ومن المقرر أن يستضيف ست مباريات خلال البطولة.

وعلى بعد كيلومترات قليلة أيضاً في مدينة دبي، يقع استاد راشد بنادي شباب الأهلي الذي يسع 15 ألف متفرج، ويستضيف خمس مباريات أخرى خلال البطولة.

وبالقرب من ملعبي مدينة دبي، يتواجد استاد الشارقة والذي يسع 11 ألف متفرج ويحتضن سبعة منتخبات عربية خلال خمس مباريات يستضيفها في مرحلة المجموعات.

وعلى بعد مسافة تقطع في نحو ساعة واحدة من مدينتي أبوظبي ودبي، تقع مدينة العين، والتي تملك هي الأخرى، ملعبين للمشاركة في استضافة البطولة، حيث يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباريات عشرة منتخبات مختلفة خلال مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى ثلاثة مباريات تالية منها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي.

كما تشهد مدينة العين حضوراً لست مباريات أخرى في البطولة، ويستضيفها استاد خليفة بن زايد بعد خضوعه لمرحلة تجديد ليسع 16 ألف متفرج.