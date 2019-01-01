البخيت وشوكوروف يمثلان دوري الخليج العربي في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:





في مصادفة فريدة وسعيدة، وظاهرة تبدو غريبة، في كأس أمم آسيا 2019، يتواجد لاعبان فقط ممن يلعبون كمحترفين في دوري الخليج العربي، مع المنتخبات المشاركة في كأس أمم آسيا التي تنطلق بالإمارات، يوم السبت، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

المحترف الأول، هو الأردني ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة المهدد بالهبوط للدرجة الأولى، حيث يقبع فريقه في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط فقط، بعد انتهاء مباريات الدور الأول، والبالغ عددها 13 مباراة.

والثاني هو الأوزبكي أوتابيك شوكوروف المحترف في صفوف نادي الشارقة متصدر الدوري، والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه في الوقت الراهن، ويعتبر واحداً من الأضلاع المهمة في تشكيلة الفريق، الذي يعود للمنافسة على الدوري من جديد، بعد غياب طويل.