مدير كأس آسيا: رسائل تسامح من الإمارات للعالم

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة عارف حمد العواني مدير بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" مدير المكتب التنفيذي، أن البطولة القارية التي تنطلق منافساتها، يوم السبت المقبل، ستشكل منصة لنشر رسائل تسامح، من الإمارات للعالم، في مستهل "عام التسامح".

وأعرب العواني، خلال اللقاء الإعلامي، الذي عقده يوم الإثنين، في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، للحديث عن الاستعدادات النهائية للبطولة، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ البطولات الآسيوية، مؤكداً أن هناك حالة من التركيز الكبير، من كل فرق العمل، استعداداً لضربة البداية، يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح سعادته، أن الفريق الترويجي الخاص بالبطولة، زار سفارات الدول المشاركة في البطولة، وقدم كافة الدعم والخدمات اللازمة لمواطنيها، من أجل الاستمتاع بتشجيع منتخباتهم، خلال منافسات البطولة.

وعلى صعيد الملاعب المستضيفة للبطولة، أضاف العواني، أنه تم تطوير أرضية إستاد مدينة زايد الرياضية، التي تستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة، عن طريق زراعة أرضية عشبية جديدة، في 3 ملاعب خارجية، ونقلها للإستاد وتدبيسها بتقنية متطورة، تطبق للمرة الأولى في الدولة والمنطقة، كما تم تطوير كافة مناطق الجماهير خارج الملاعب، وزيادة مساحتها، من أجل منح الفرصة للجماهير للاستمتاع بالبطولة.

وتابع سعادته، أن الإستادات المشاركة في استضافة مباريات البطولة، خضعت لعملية تطوير شملت على سبيل المثال، تعزيز مناطق الأمن والسلامة للجماهير، وتعديل مواقف السيارات، كما تمت زيادة أعداد المناطق المخصصة للإعلاميين لتغطية منافسات البطولة.

وأضاف أنه تم تخصيص 24 ملعب تدريب للفرق المشاركة في البطولة، في جميع المدن المستضيفة، بالإضافة إلى ملعب تدريب مخصص للحكام، والحرص على أن تكون ملاعب التدريب على نفس مستوى ملاعب المباريات.

وأضاف أنه تم إصدار نحو 2000 بطاقة اعتماد لممثلي وسائل الإعلام المكتوبة، بالإضافة إلى المرئية صاحبة حقوق بث البطولة، كما تم تخصيص نحو 40 فندقاً للإقامة لممثلي وسائل الإعلام.

وأكد سعادة العواني، أن عملية الترويج للبطولة تمت بشكل مختلف، وبالاعتماد أكثر على وسائل الترويج الحديث، من إعلانات "الأوت دور"، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجه بالشكر إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، على تعاونها مع اللجنة المنظمة، واستحداث ختم خاص للبطولة للجماهير الحاضرة من مختلف دول العالم، كما سيتم طرح درهم تذكاري خاص بالبطولة، بالتعاون مع المصرف المركزي، ويجري التنسيق مع بريد الإمارات، من أجل إصدار طابع تذكاري للبطولة.

وأضاف سعادته، أن هناك أكثر من 2300 مادة إعلامية عن البطولة، في مختلف وسائل الإعلام، كما شهدت البطولة نحو 500 يوم من الأنشطة التفاعلية، وتمت زيارة 93 مدرسة، والتواصل مع 42 ألفاً و900 طالب وطالبة، وتزويدهم بكافة المعلومات عن البطولة.

ولفت العواني، إلى أن العديد من المباريات أصبحت كاملة العدد من ناحية الجماهير، مثل مباراة سوريا وفلسطين، ومباراة إيران والعراق، بالإضافة إلى مباراتين للسعودية، مشيراً إلى أنه تم بيع نحو 50 % من تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة بين الإمارات والبحرين.

وأكد سعادة مدير بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" مدير المكتب التنفيذي، أن الجميع سيكونون خلف منتخبنا الوطني، لتحقيق إنجاز في البطولة القارية الأكبر في تاريخ القارة الآسيوية.

وتقام بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، خلال الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير 2019، على ثمانية ملاعب، موزعة على مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة.