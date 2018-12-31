نجما 96 يساندان لاعبي منتخبنا الوطني قبل انطلاق كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

زار نجما منتخبنا الوطني، اللذان ساهما بقيادة الأبيض للتتويج بفضية آسيا في 1996، معسكر منتخبنا الوطني الأول، وذلك بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات مشرف منتخبنا الوطني الأول، وعبيد هبيطة مدير المنتخب، إضافة إلى المدير الفني ألبرتو زاكيروني، وجهازه المعاون.

والتقى نجما 96، الثنائي حسن سعيد، ومنذر علي، خلال الزيارة، بلاعبي الأبيض، وقدما لهم مجموعة من النصائح والإرشادات، وتطرقا للكثير من المواقف التي مر به المنتخب الوطني، خلال البطولة حتى وصوله إلى المباراة النهائية، مؤكدين أهمية التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف المنشود، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الهدف.

وحرص نجما 96، على تشجيع اللاعبين ودعمهم معنوياً، قبل الدخول في مباريات البطولة، مؤكدين أنهما سيكونان خلف المنتخب، وسيحرصان على حضور المباريات من أجل تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم، مطالبين ببذل أقصى الجهود، لإظهار الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، والسعي لتحقيق إنجاز التتويج باللقب الآسيوي الكبير، للمرة الأولى في التاريخ.

من جانبهم، استمع نجوم المنتخب الحالي، لحديث نجمي 96 باهتمام وتركيز، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من خبرات ومعارف من سبقوهم في خدمة المنتخب، وبدا واضحاً من خلال تجاوب اللاعبين وتفاعلهم مع نجمي 96، أن الزيارة تركت أثراً طيباً، في نفوس عناصر المنتخب ومسؤوليه.