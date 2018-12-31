وليد عباس: نتطلع لكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني اكتمال تحضيرات الأبيض لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين المختارين للقائمة النهائية في كامل جاهزيتهم للدفاع عن ألوان المنتخب، وتقديم كل ما يملكون في سبيل رفع لواء الكرة الإماراتية في هذه البطولة المهمة، مضيفاً أن الجميع يعملون بقوة من أجل تحقيق التطلعات.

وأوضح وليد عباس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أنهم تعاهدوا على تقديم كل ما يملكون من أجل المنتخب، مؤكداً أن الجميع يتطلع لكتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية، لافتاً إلى أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للبطولة، تضع على عاتقهم مسؤولية إضافية لأن الفريق المضيف دائماً ما يكون مطالباً بالمضي إلى أبعد مدى في البطولة، مؤكداً حرص اللاعبين على بذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق أحلام الجماهير الإماراتية.