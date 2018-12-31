سهيل: "تجمع الأبيض" في دبي حقق أهدافه

الشارقة 24 - محمود علي:

وصف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات مشرف منتخبنا الوطني الأول، تجمع الأبيض الحالي بدبي بالناجح، مؤكداً أن المعسكر شهد انضباطاً كبيراً من اللاعبين، الذين أظهروا حرصاً واضحاً واهتماماً لافتاً بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني.

وأشاد سهيل باللاعبين مضيفاً أن الجدية التي اتسم بها المعسكر تبشر بظهور مشرف للمنتخب في هذه البطولة.

وذكر سهيل أن الروح المعنوية لدى اللاعبين عالية وهم متفائلون بإمكانية تحقيق نتائج جيدة والمضي بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة طيبة وسط اهتمام كبير من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي عمل على توفير كل أسباب النجاح.

وأشار سهيل إلى أن المعسكر الأخير للمنتخب سيكون في العاصمة أبوظبي، حيث سينتقل إليها، الأربعاء، ليختتم الأبيض تحضيراته هناك قبل أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم الخامس من يناير 2019.

وأضاف: "الأجواء في أروقة المنتخب رائعة ومميزة، الجميع يعملون من أجل هدف واحد هو التمثيل الجيد لكرة القدم الإماراتية، الجهاز الفني لمنتخبنا بذل جهداً كبيراً في سبيل إعداد الأبيض الذي أصبح الآن جاهزاً لخوض غمار هذه البطولة، كما أن اللاعبين في أفضل حالاتهم وكلهم عزيمة وإصرار على إسعاد الجماهير، ونحن على ثقة أن أبناء الإمارات سيقدمون مساندة غير مسبوقة لمنتخب بلادهم".