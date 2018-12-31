الأبيض ينتقل إلى أبوظبي الأربعاء ويستعد لمواجهة البحرين

الشارقة 24 - محمود علي:

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء معسكره الإعدادي بدبي ليتوجه إلى العاصمة أبوظبي الأربعاء للإقامة بجزيرة السعديات في المعسكر الأخير الذي يسبق مشاركة الأبيض في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي يستهلها بمواجهة المنتخب البحريني الشقيق في الخامس من يناير بإستاد مدينة زايد الرياضية.

وأخذ التركيز في التدريبات الأخيرة على المواجهة الأولى أمام البحرين حيزاً كبيراً لأنها المباراة الأهم التي تشغل بال الإيطالي زاكيروني وجهازه المعاون في الفترة الحالية، وتعتبر بمثابة الانطلاقة الحقيقية للأبيض في مشواره.

وحرص الجهاز الفني على دراسة المنافس من خلال عرض تسجيلات لأحدث مبارياته، كما عقد المدرب عدة جلسات مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب البحريني.

وشهد مران المنتخب الإثنين عودة القائد إسماعيل مطر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إكمال مرحلة التدريبات الفردية التي كان قد خضع لها في الفترة السابقة بهدف رفع معدل الجاهزية البدنية والفنية لديه للحاق ببقية زملائه.

وشارك مطر في المران بقناع وجه، وتعتبر عودة اللاعب إضافة كبيرة لتشكيلة المنتخب، خاصة وأنه من النجوم الذين يتمتعون بخبرة ميدانية كبيرة من خلال مشاركاته المتعددة مع منتخباتنا الوطنية.