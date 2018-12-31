"اللجنة الثقافية" بنادي مليحة تستعرض خطتها لـ 2019

الشارقة 24:

استعرضت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي مختلف أعمالها وإنجازاتها خلال عام 2018، كما بحثت خطة عام 2019، في اجتماع، برئاسة محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية في النادي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة على دورها في خدمة المجتمع والمسيرة الرياضية بالنادي ونشر الثقافة الرياضية.

ومن جهته، شدد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي على أهمية دور اللجنة الثقافية وما قدمته من إنجازات كبيرة خلال عام 2018.