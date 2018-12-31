وفد أطفال الشارقة يعود من معسكر التدريب الشتوي للجودو في طوكيو

الشارقة 24:

عاد وفد أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المكون من 10 أطفال منتسبين في النشاط الرياضي بالمراكز، من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد المشاركة في معسكر التدريب الشتوي للجودو، ضمن البرنامج التدريبي الذي أقيم في صالة التدريب ماتسوماي جوكو، بمدينة ماساشينو في العاصمة اليابانية طوكيو.

حيث ضم الوفد أطفال من مركزي الطفل في خورفكان وكلباء، وهم: محمد راشد حمدان، وماجد راشد حمدان، وأحمد راشد حمدان، وحمد أحمد صالح، وسيف عبد الله سالم، وذياب عبد الله، وسلطان عبد الله، وحميد سعيد علي، ومحمد خالد، وعلي حسن، يرافقهم كلاً من رئيس البعثة فوزية عباس، منسق مبادرات ومشاريع، والدكتور سلام محمد الخطاط، المشرف العام للنشاط الرياضي في المراكز، والمدرب جعفر محمد النخلي، إلى جانب المدرب ماكسيم أناتوليفيتش، للتدرب مع فريق مدرسة تاكاناوا في طوكيو.

وشملت فعاليات المعسكر العديد من التدريبات العملية والمباريات الودية في رياضة الجودو التي أتاحت لهم الفرصة في الاستفادة من المهارات والقدرات التي يتميز بها فريق مدرسة "توكاي" في طوكيو، في البطولات المدرسية للجودو على مستوى العالم.

كما تم تدريبهم من قبل الخبير الياباني البروفسور متسيموتو كنجي، خلال زيارتهم لجامعة توكاي، وخلال الزيارة توجه الوفد إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في طوكيو، وكذلك زيارة السيدة ماتسوشيتو ريكو، بدعوة من رئيس بلدية موساشينو.

وتعرف الوفد على العديد من المعالم الرياضية والسياحية في طوكيو على هامش المعسكر من خلال جولاتهم السياحية والثقافية والترفيهية منها: معهد رياضة الجودو "معهد الكودوكان"، والمتحف العلمي الوطني في طوكيو، وميناء يوكوهاما الذي يعد من الموانئ العالمية الرائدة، إلى جانب حديقة الحيوان الوطنية في طوكيو.

وأكدت عائشة علي الكعبي - مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن أطفال الشارقة تسعى من خلال المشاركة في المعسكر إلى تنمية المهارات الرياضية للأطفال في رياضة الجودو، وصقل مهاراتهم، واكتشاف الموهوبين في النشاط الرياضي بالمراكز، وتبني تلك المواهب من خلال التدريبات المستمرة في الجودو والمعسكرات الخارجية، وكذلك تعزيز قدراتهم في اللياقة الصحية، والبدنية، والحركية، والاجتماعية، بالإضافة إلى فتح المجال لهم للتعرف عن أقرانهم في اليابان وللاطلاع على ثقافتهم، وأساليب تنمية قدراتهم الفنية في الجود وتطويرها.

وأضافت تهتم المؤسسة بالاستثمار الأمثل لوقت فراغ أطفال النشاط الرياضي في المراكز خلال العطلة المدرسية فيما يعود عليهم بالفائدة، فضلاً عن تأسيس وتأهيل فريق متخصص في الجودو ليكونوا النواة الممثلة في البطولات المحلية والعالمية للجودو لأطفال الشارقة، ويكونوا سفراء لإمارة الشارقة في هذا المجال.