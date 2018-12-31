"الشارقة الرياضي" ينظم الماراثون الصحراوي في مليحة

الشارقة 24:

نظم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ماراثون الشارقة الصحراوي يوم السبت 29 ديسمبر 2018، بمنطقة مليحة، ضمن الفعاليات الرياضية، حيث اشتمل الماراثون على سباقات مختلف الفئات 5 كيلو متر و25 كيلومتراً و50 كيلومتراً ومنافسات للصغار، حضر حفل التتويج السيد خالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

حيث جاءت نتائج الماراثون كالتالي: فئة 50 كيلومتراً للسيدات عدو بفوز كيم لوني من المملكة المتحدة في المركز الأول وليز فيريدين من بلجيكا في المركز الثاني، ونول ريتشارد من الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث وفي فئة الرجال حل أرون تريش من الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول وكليمينت من فرنسا في المركز الثاني، وأول بروم من النرويج ثالثاً.

وفي فئة 25 كليومتراً عدو للسيدات حلت أمينة محيح من المغرب أولاً ونوراً إسماعيلوف من روسيا ثانياً، وإليزابيث من الولايات المتحدة الأميركية ثالثاً، وفي فئة الرجال حل محمد آيت من المغرب أولاً، وعبد الماجد القادر من المغرب ثانيا وتوم هيويت من المملكة المتحدة في المركز الثالث.

وفي مسابقة الدراجات لمسابقة 25 كيلومتراً حل ميشيل بانك من الدانمارك أولاً، وويليام بريتوريس من جنوب إفريقيا ثانيا وجورج نيريكلشيفي من جورجيا ثالثاً، وفي مسابقة الدراجات لمسافة 10 كيلومتر سيدات حلت لطيفة إيسارو من فرنسا في المركز الأول ودينا جوجيتز من جورجيا في المركز الثاني وماريا كريستين من الفلبين في المركز الثالث، وفي مسابقة العدو لمسافة 10 كيلومتر سيدات جاءت كريستينا كيوك من أستراليا في المركز الأول وبول ديوري من المملكة المتحدة في المركز الثاني وإلكاسندر من روسيا في المركز الثالث.

وفي سباق 10 كيلو متر دراجات للسيدات فازت فيرا بيدرمان من جنوب إفريقيا بالمركز الأول، وفي فئة الرجال فاز فيروز القادي من الولايات المتحدة بالمركز الأول وفيصل القازي من الولايات المتحدة ثانياً وجوهانس ايراسميس من روسيا ثالثاً.

وفي سباق 5 كيلومتر عدو للسيدات حلت ليون فولكمان من ألمانيا في المركز الأول ورينت راينور من جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ومرجينا ستوكيلج من جنوب إفريقيا في المركز الثالث، وفي سابق 5 كيلومتر عدو للرجال حل نبيل محمد من الهند أولاً ودينيس لايج من الفلبين في المركز الثاني وتوماس فولكمان من جنوب إفريقيا ثالثاً.

وفي فئة 5 كيلو متر للصغار بنات فازت إيمليجا من جنوب إفريقيا في المركز الأول وتاندي من روسيا في المركز الثاني، وفي فئة الأولاد فاز جوى ناثان من بلجيكا بالمركز الأول وستوكلج من جنوب إفريقيا بالمركز الثاني ونيشو سيمون من جنوب إفريقيا بالمركز الثالث.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى نجاح ماراثون الشارقة الصحراوي، والذي يأتي من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وأضاف سعادته أن ماراثون الشارقة الصحراوي يضاف إلى سلسلة الفعاليات الهامة والكبيرة التي يقوم مجلس الشارقة الرياضي بتنظيمها، حيث يعتبر ماراثون الشارقة الصحراوي إضافة تعزز أهمية مثل هذه الفعاليات التي تؤكد أهمية الرياضة في الإمارة الباسمة، بمختلف أنواعها وتأكيدا على الإمكانيات الكبيرة التي تقدم للرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة، حيث كان التفاعل كبيرا من قبل المشاركين في الماراثون الصحراوي الذي تم في منطقة مليحة.

ومن جانبه أكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن منطقة مليحة لطالما كانت مسرحاً للأحداث الرياضية المتميزة كونها تتمتع ببيئة جاذبة تلعب دوراً مهماً في إثراء المنافسات كونها تشتمل على مقومات وتضاريس تتناسب مع الأحداث الرياضية التي تقام على أرضها، فماراثون الشارقة الصحراوي واحد من المناسبات الرياضية المهمة التي تضاف إلى سجل الأحداث التي تحتضنها الإمارة بشكل دوري، ما يشير إلى الواقع الرياضي المتقدم الذي تتمتع به الشارقة.

وتابع المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": حرصنا في الهيئة لأن نحوّل منطقة مليحة إلى نقطة جذب لجميع فئات المجتمع المحلي والزوّار من مختلف أنحاء العالم، لذا قمنا بوضع خطط واستراتيجيات ساهمت في جعل المكان متنفساً مثالياً للجميع ليختبروا جمال البيئة الصحراوية، ويتعرفوا على قيمتها السياحية والتاريخية باعتبارها الموقع الأثري الأهم في المنطقة، ما يترجم رؤية "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية.