5 آلاف متطوع يشاركون في تنظيم مباريات كأس آسيا

الشارقة 24- محمود علي:

أقامت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" ورشة عمل للمتطوعين المشاركين في تنظيم مباريات البطولة التي ستقام خلال الفترة 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، وسط مشاركة 5 آلاف متطوع وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية للإعلان عن بداية تدريباتهم استعداداً لانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس آسيا.

ورحبت اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة خلال الورشة بالمتطوعين قبل انخراطهم في عدد من التدريبات استعداداً للمباراة الافتتاحية بين المنتخبين الإماراتي ونظيره البحريني.

وسيلعب أكثر من 5 آلاف متطوعاً دوراً محورياً في تقديم الدعم لمختلف احتياجات البطولة في المدن الأربع المستضيفة للمباريات "أبوظبي ودبي والشارقة والعين".

من جانبه أكد محمد الشاطري مدير برنامج المتطوعين خلال الجلسة التدريبية، على الدور الهام الذي يلعبه المتطوعون في إنجاح البطولات، مشيراً إلى أنهم بمثابة حجر الزاوية والعمود الأساسي الذي تستند إليه اللجنة المنظمة لتحقيق أهدافها، حيث تم استقبال 23 ألف طلب للتطوع سيتم اختيار 5 آلاف منهم.