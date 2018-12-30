10 مواجهات مثيرة ومرتقبة في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

لا تزال هناك سبعة أيام فقط على انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019، حيث بدأت المنتخبات المشاركة والمشجعين بالتوافد إلى الإمارات.

وكما هو الحال دائماً، سيشهد دور المجموعات عدداً من المواجهات المثيرة بين المنتخبات المتنافسة وقد اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أفضل 10 مواجهات رائعة يجب ترقبها.

الإمارات X البحرين

تثير المباراة الافتتاحية للبطولة دائماً حماساً على نطاق واسع، المنافسين الإقليميين الإمارات والبحرين هما من ستفتتحان مواجهات المجموعة الأولى في 5 يناير المقبل.

عندما احتلت الإمارات المركز الثالث في أستراليا قبل أربع سنوات، فازت بنتيجة 2-1 على البحرين في دور المجموعات، حيث سجل علي مبخوت أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، وذلك بعد 14 ثانية فقط من ركلة البداية و قد ينظر البحرينيون إلى هذا على أنه فرصة لرد الاعتبار

المكان: ستاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي

الموعد: 5 يناير، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

كوريا الجنوبية X الفلبين

صاحبة الثقل على المستوى القاري والمشاركة في البطولة لأول مرة تفتتحان منافسات المجموعة الثالثة، حيث أن كوريا الجنوبية الفائزة باللقب مرتين ستكون من بين أصعب البدايات المُمكنة للفلبين، التي ستبحث عن الدعم من عدد كبير من المغتربين الفلبينيين في الإمارات.

بعد فشلها في التأهل لنهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا في الرمق الأخير، حجزت الفلبين مكانها في النهائيات هذه المرة، في حين يبحث محاربو التايغوك عن لقبهم الأول منذ عام 1960، بعد أن خسروا النهائي مرة أخرى منذ أربع سنوات.

المكان: ستاد آل مكتوم، دبي

الموعد: 7 يناير، الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

فيتنام X العراق

يتواجه الفريقان اللذان سيكون لديهما تطلعات للتقدم لأدوار متقدمة في البطولة في مباراتهما الافتتاحية للمجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب العراق الفائز بلقب كأس آسيا 2007 نظيره الفيتنامي الفائز مؤخراً بلقب بطولة آسيان لكرة القدم.

لم يظهر المنتخب القادم من جنوب شرق آسيا في البطولة القارية منذ نسخة 2007 التي حقق لقبها منتخب العراق، وذلك عندما هزم أسود الرافدين المنتخب الفيتنامي 2-0 في الدور ربع النهائي، بعد هدفين أحرزهما يونس محمود.

المكان: ستاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي

الموعد: 8 يناير، الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

اليابان X تركمانستان

سيكون المنتخب الأكثر نجاحاً في تاريخ بطولة كأس آسيا، الفائز باللقب أربعة مرات المنتخب الياباني، من بين المنتخبات المرشحة مرة أخرى للفوز بكأس آسيا لعام 2019، وسيفتتح مبارياته في المجموعة السادسة أمام منتخب آسيا الوسطى تركمانستان.

توّج الساموراي الأزرق بلقبه القاري الأخير في عام 2011، في حين نالت اليابان اللقب أيضاً في عام 2004، وذلك خلال المرة الأولى والوحيدة التي ظهر فيها التركمان في البطولة القارية.

المكان: ستاد آل نهيان، أبوظبي

الموعد: 9 يناير، الساعة 3:00 عصراً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

الإمارات X الهند

هناك منتخب آخر لديه عدد كبير من الوافدين في دولة الإمارات، وهو منتخب الهند الذي يأمل في الحصول على بعض الدعم من بين عشرات الآلاف من المشجعين عندما يواجه المنتخب المُضيف في أبوظبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستعود الهند للظهور في البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2011، ويأمل منتخب النمور الزرقاء في تحسين أداءه الذي شهد خسارته ثلاث مرات في ثلاث مباريات، حيث أنه يسعى للحصول على أول نقطة له في نهائيات كأس آسيا منذ عام 1984.

المكان: ستاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي

الموعد: 10 يناير، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

أوزباكستان X تركمانستان

شاركت الدولتان في أول دربي لمنطقة آسيا الوسطى في البطولة القارية عندما سجل ألكساندر غينريك الهدف الوحيد في المباراة التي فاز فيها الأوزبك 1-0 في دور المجموعات عام 2004.

بعد مرور 15 عاماً، يتواجه الخصمان مرة أخرى، وللمرة الأولى على الإطلاق، هناك أربعة منتخبات من آسيا الوسطى تشارك في ذات الوقت في نهائيات البطولة القارية مع استمرار منتخبات المنطقة في التطور.

المكان: ستاد راشد، دبي

الموعد: 13 يناير، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

أستراليا X سوريا

مباراة تجمع الأبطال المُدافعين عن اللقب مع سوريا في الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية، ويذكر هذا اللقاء بمواجهة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في تشرين الأول/أكتوبر 2017، حيث تفوقت أستراليا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

كانت تلك المباراة مليئة بالدراما، ومع احتفاظ سوريا بخط هجومي قوي تألق في عام 2017، من خلال أفضل لاعب آسيوي في ذلك العام عمر خريبين الذي سيكون إلى جانب زميله الهدّاف عمر السومة، بالإضافة إلى السعي لرد الاعتبار، فإن هذا الأمر من المحتمل أن يشكل حدثاً كلاسيكياً أيضاً.

الملعب: ستاد خليفة بن زايد، العين

الموعد: 15 يناير، الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

كوريا الجنوبية X الصين

يتواجه المنتخبان الشرق آسيويان القويان في قمة مباريات المجموعة الثالثة في العاصمة الإماراتية عندما تلتقي كوريا الجنوبية نظيرتها الصين للمرة الأولى في البطولة القارية منذ التعادل الإيجابي 2-2 في دور المجموعات عام 2000 في لبنان.

وفي الآونة الأخيرة، حقق المنتخبان الفوز مرة واحدة لكل منها عندما التقيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، حيث فازت كوريا الجنوبية على الصين 3-2 في سيؤول في سبتمبر 2016، ونجح الصينيون في الفوز بنتيجة 1-0 في تشانغشا في مارس 2017.

المكان: ستاد آل نهيان، أبوظبي

الموعد:16 يناير، الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

إيران X العراق

يمكن القول إن المواجهة التي طال انتظارها في دور المجموعات ستشهد اصطدام إيران والعراق في تكرار لربع نهائي عام 2015، وهو اللقاء الذي انتهى بتعادل مثير 3-3 قبل أن يفوز العراقيون في النهاية بفارق ركلات الترجيح (7-6).

قد يفتخر الإيرانيون بسجل أفضل في البطولة القارية، لكنهم لم يتذوقوا اللقب القاري منذ عام 1976، أما أبطال عام 2007 لديهم تاريخ كروي حديث أفضل، وسوف يكونوا متلهفين لهزيمة جيرانهم مرة أخرى.

المكان: ستاد آل مكتوم، دبي

الموعد: 16 يناير، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)

السعودية X قطر

لقد مرَّ بعض الوقت منذ أن التقى منتخب الصقور الخضراء نظيره العنابي في نهائيات كأس آسيا، حيث انتهى اللقاء الأخير بينهما في هذه البطولة بالتعادل السلبي عام 2000 في لبنان خلال دور المجموعات.

في تلك النسخة، تقدم المنتخبان إلى الدور ربع النهائي، ويأمل كلاهما بتكرار ذلك، قبل أن يلتقيا في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الخامسة في 17 يناير.

المكان: ستاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي

الموعد: 17 يناير، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي (بتوقيت غرينتش +4)