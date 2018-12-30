بطولة الألعاب الجماعية الأولى لأندية الشارقة تشهد تنافساً كبيراً

الشارقة 24 – وام:

تتواصل فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الأولى لأندية الشارقة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي في صالات أندية كلباء ومليحة والذيد وخورفكان حتى 7 يناير المقبل.

وتشهد السلة واليد والطائرة تنافساً كبيراً بين الفرق خلال المباريات التي تشمل فئات الصغار والأشبال والبراعم.

وذكر سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن قيمة مثل هذه الألعاب الجماعية مهمة وتأتي وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس لإتاحة الفرصة وتوفير الإمكانيات لاكتشاف المواهب الرياضية في ظل الخدمات والمتطلبات التي تتمتع بها أندية الإمارة وتقديم الأسماء في مختلف الألعاب للمنتخبات الوطنية.

وستقام الإثنين فعاليات كرة الطائرة على صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي بين فرق الذيد والبطائح ومليحة والمدام وخورفكان كما تقام فعاليات كرة السلة على صالة نادي الذيد الرياضي الثقافي بين فرق الذيد والبطائح ومليحة وسيتم اختيار اللاعبين الموهوبين لتكوين منتخب المنطقة الوسطى لكرة اليد من خلال الدورة الختامية التي تقام في 3 يناير المقبل بين منتخب المنطقة الوسطى ومنتخب المنطقة الشرقية على صالة نادي الشارقة الرياضي.

كما تقام في 5 يناير فعاليات كرة الطائرة "براعم" على صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي بين فرق مليحة والمدام، وتقام في 6 يناير فعاليات كرة السلة على صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي بين الذيد والبطائح ومليحة، على أن يكون الختام في 7 يناير في صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي بفعالية كرة السلة بين فرق الذيد والبطائح ومليحة.