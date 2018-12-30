نادي الذيد ينظم ماراثون "كلنا زايد"

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، في مدينة الذيد ماراثون "كلنا زايد"، بمناسبة انتهاء أنشطته ومبادراته الخاصة بـ "عام زايد"، والتي تضمنت أكثر من 100 فعالية مختلفة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 فئات عمرية، اشتملت الأولى على المتسابقين لغاية 16 سنة، والفئة الثانية على المتسابقين من17- 30 سنة، والفئة الثالثة من 30 سنة فما فوق، وشارك في السباق أكثر من 700 مشارك من مختلف أطياف المجتمع، من كل أنحاء إمارة الشارقة.

وأكد سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن هذا الماراثون تتويجاً لنهاية مبادرة عام زايد، والتي تضمنت أكثر من 100 فعالية مختلفة خلال عام الخير والبركة عام زايد، مشيراً إلى أن عام زايد كان عام استثنائي مميز باسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أن تنظيم هذا الماراثون بنادي الذيد يؤكد أهمية الرياضة والمشي والجري لتكون جزءاً من حياة الأجيال.

وأشار ابن هويدن إلى أن نادي الذيد نجح في تنظيم العشرات من البرامج الرياضية، والتي عززت من ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة لتكون عادة مجتمعية، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف حميد بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد للشؤون المالية والإدارية، أن نادي الذيد نجح في إنجاز أكثر من 100 فعالية ومباردة خلال عام زايد، خاصةً أن هذه المبادرات ليست بغريبة على النادي الذي استطاع التفاعل مع المبادرات الوطنية وخلق شراكة مجتمعية، حيث كانت توجيهات مجلس إدارة النادي ربط مختلف فعاليات النادي بمبادرة عام زايد، وأنه تمت توعية جميع مسؤولي الأنشطة بأهمية هذه المناسبة والخروج بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع اسم هذه الفعالية.

وأكد خليفة مبارك بن دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بالنادي، أن أعضاء مجلس إدارة النادي فخورين ببلوغ النادي اليوم أكثر من 100 فعالية، وأن هذا الماراثون هو ختام لفعاليات عام زايد، وقد أقيمت بعض الفعاليات بالتزامن مع المناسبات الرياضية والوطنية مثل يوم العلم والعيد الوطني واليوم الرياضي الوطني وغيرها من المناسبات الأخرى، لافتاً إلى أن بعض الفعاليات المجتمعية ركزت على تعزيز الدور التفاعلي في المجتمع، مثل زيارة كبار السن في بيوتهم وعيادة المرضى في المستشفى، وزيارة الطلبة في المدارس وزيارة الأهالي في المنطقة.

وعقب نهاية الماراثون قامت إدارة نادي الذيد بتكريم الفائزين في الماراثون.