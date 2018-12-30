الإصابة تبعد ريان يسلم عن معسكر الأبيض وخلفان بديلاً

الشارقة 24- محمود علي:

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استبعاد ريان يسلم لاعب نادي العين للإصابة التي لحقت به، وتم استدعاء محمد خلفان لاعب نادي الفجيرة بديلاً له.

ويلعب خلفان في مركز الهجوم في حين كان ريان يلعب في خط الوسط، وبات يسلم ثاني لاعب يتم استبعاده من صفوف معسكر الأبيض الأخير قبل انطلاق البطولة حيث تم استبعاد محمود خميس لاعب النصر من قبل وحل بديلاً له الحسن صالح لاعب نادي الشارقة.

وخسر الأبيض ودياً أمام نظيره الكويتي بهدفين نظيفين، أمس الأول الجمعة.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن فرق المجموعة الأولى مع البحرين وتايلاند والهند، ويخوض أولى مبارياته ضد البحرين في الافتتاح يوم الجمعة المقبل.