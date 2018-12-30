دبي تستضيف كرستيانو رونالدو في المؤتمر الرياضي الدولي

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن مجلس دبي الرياضي عن حضور النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لفعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقام يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد".

ويرتبط كرستيانو رونالدو بعلاقة قوية ومستمرة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث سبق له المشاركة في النسخة السادسة للمؤتمر في عام 2011، وتحدث في جلسة مشتركة مع النجم الإيطالي ديل بيرو.

كما شارك في النسخة الثامنة في عام 2013، حيث تحدث في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة، وأدارها الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا، كما حضر مع ريال مدريد في عام ،2014 لاستلام جوائز جلوب سوكر لأفضل لاعب وأفضل ناد.

ويعود رونالدو للمرة الرابعة حيث سيكون ضيفاً على المؤتمر المفضل لديه، كما سيكون في مقدمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز جلوب سوكر ضمن فعالية "دبي غالا" التي تنظم للعام العاشر، ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي وسيتم تنظيمها مساء يوم 3 يناير في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

وسيتزامن حضور كرستيانو رونالدو مع مشاركة النجم البرازيلي رونالدو كمتحدث في المؤتمر، وكذلك في حفل جلوب سوكر، وبالتالي فإن دبي ستجمع بين رونالدو البرازيلي ورونالدو البرتغالي اللذين يتشاركان في الاسم والموهبة والفوز بلقب أفضل لاعب في العالم وارتداء قميص ريال مدريد، ويختلفان في الفوز بلقب كأس العالم والتواجد في قارتين مختلفتين، وسيتواجدان في دبي في واحدة من المرات النادرة التي يجتمعان فيها بمكان واحد.