سالم القصير يفتتح فعاليات المهرجان الرياضي العمالي

الشارقة 24:

وسط توقعات بأن يحظى بإقبال ومشاركة عالية من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، افتتح سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الجمعة، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي، الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في ملاعب منتزه الشارقة الوطني، الواقع مقابل مطار الشارقة الدولي، سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وطارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، ومسؤولي ومدراء الشركات المشاركة في المهرجان.

وستقام كافة فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل 2019، في ملاعب منتزه الشارقة الوطني على فترتين صباحية ومسائية، من الثامنة وحتى الحادية عشر صباحاً، ومن الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، من كل يوم جمعة، حيث تتنافس خلالها الفرق العمالية في عدد من الألعاب الرياضية، على رأسها كرة القدم وكرة السلة والكريكيت والهوكي وكرة الطائرة.

وفي كلمته، أكد سعادة سالم يوسف القصير، أن إقامة المهرجان العمالي الرياضي، يأتي ضمن استراتيجية هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، لرفع مستوى الوعي الرياضي والاجتماعي لدى كافة الفئات العمالية التي تعيش على أرض الشارقة.

وأضاف: يعكس المهرجان الرياضي العمالي رسالة التسامح التي تتميز بها إمارة الشارقة، ومدى حرصها في المحافظة على حقوق العمال، ونحن نسير فيه على هدى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي طالما وجهنا نحو ضرورة نشر ثقافة التسامح بين كافة شرائح المجتمع.

وتابع سعادة سالم القصير، أن المهرجان أثبت ومنذ انطلاقته العام الماضي، قدرته على مد جسور الثقة والتألف بين كافة شرائح المجتمع العمالي، من خلال تعزيزه لروح التنافس الشريف بين العمال والفرق المشاركة، والتي تمثل عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يؤكد أن الرياضة كانت ولا تزال واحدة من أهم أدوات نشر السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع.

وشهدت الدورة الثانية من المهرجان إقبالاً لافتاً من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث وصلت أعداد الفرق المسجلة في كرة القدم والسلة إلى 25 فريقاً، في حين بلغ عدد فرق الكريكيت نحو 35 فريقاً، و12 فريق في كرة الطائرة و18 في لعبة الهوكي، والتي ستتنافس فيما بينها على المراكز الأولى الثلاث التي رصد لها جوائز مالية.

من جانبه، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن المهرجان الرياضي العمالي، يعد أحد الأفكار البارزة التي أطلت بها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والتي تترجم بكل جدارة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الشارقة إمارة جاذبة للرياضيين، من خلال تعزيز الأحداث الرياضية التي تساهم في بناء مجتمع صحي، خال من الأمراض والمشكلات الاجتماعية، وبلا شك أن إقامة هذه المهرجان يساعد على ترسيخ الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتالي الارتقاء بالمجتمع نحو مستويات أعلى.

ومن طرفه، توجه طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، بالشكر إلى هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ثقتها ودعمها لشركته في تنظيم المهرجان، وإتاحتها الفرصة أمام كافة شرائح العمال، للمشاركة في المهرجان الرياضي العمالي.