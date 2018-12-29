الوصل يقبل استقالة مدربه حسن العبدولي

الشارقة 24 - محمود علي:

وافق مجلس إدارة شركة نادي الوصل، على الاستقالة، التي تقدم بها مدرب الفريق حسن العبدولي، بعد أن ودع الفريق كأس الخليج العربي.

وخسر الوصل أمام نادي النصر، في ديربي دبي، بنتيجة 3-4، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل النصر إلى نصف نهائي البطولة.

وتوجه مجلس إدارة نادي الوصل، بالشكر للمدرب الذي تولى المهمة في ظروف صعبة، ونجح في الصعود بالفريق إلى دور الثمانية من بطولة الأندية العربية "كأس زايد".

ويحتل الوصل المركز 12 من أصل 14 فريقاً، بدوري الخليج العربي، برصيد 11 نقطة.