خلال الانتقالات الشتوية

الأهلي المصري يرسل عرضاً رسمياً للعين لضم الشحات

  • السبت 29, ديسمبر 2018 في 9:00 م
  • حسين الشحات
    حسين الشحات
أرسل النادي الأهلي المصري، عرضاً رسمياً لنادي العين الإماراتي، من أجل ضم لاعبه حسين الشحات، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أعلن نادي الأهلي المصري، يوم السبت، أنه أرسل عرضاً رسمياً، لنادي العين الإماراتي، لضم حسين الشحات لاعب خط وسط الفريق.
 
وذكر الأهلي، في بيان رسمي بموقعه على الإنترنت، أن إدارة التعاقدات قامت بإرسال عرض رسمي لنادي العين، لضم اللاعب حسين الشحات، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
 
وأضاف النادي المصري، أنه ينتظر الرد على العرض، مؤكداً أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ونفى ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب.
 
ويأتي ذلك، في إطار جهود الأهلي، لتعزيز صفوفه، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخروجه من بطولة الأندية العربية.