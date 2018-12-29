الأهلي المصري يرسل عرضاً رسمياً للعين لضم الشحات

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الأهلي المصري، يوم السبت، أنه أرسل عرضاً رسمياً، لنادي العين الإماراتي، لضم حسين الشحات لاعب خط وسط الفريق.

وذكر الأهلي، في بيان رسمي بموقعه على الإنترنت، أن إدارة التعاقدات قامت بإرسال عرض رسمي لنادي العين، لضم اللاعب حسين الشحات، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف النادي المصري، أنه ينتظر الرد على العرض، مؤكداً أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ونفى ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الأهلي، لتعزيز صفوفه، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخروجه من بطولة الأندية العربية.