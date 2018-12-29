مضمار جبل علي يشهد السباق الخامس للخيول المهجنة الأصيلة

الشارقة 24 – وام:

أقيم يوم الجمعة، السباق الخامس للخيول المهجنة الأصيلة، على مضمار جبل علي، لسباق الخيل "سباق الجميرا".

تضمن السباق سبعة أشواط، ففي الشو ط الأول لمسافة 1950 متراً، فاز "سبيرت أوف اسكتلندا"، بينما فاز "ترايد آند ترو" ببطولة الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً، برعاية إسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقام سعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم جوائز الشوط .

وفي الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، فاز "أنتولد سيكريت" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفي الشوط الرابع، وهو الشوط الرئيس، برعاية مزارع شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فاز "روكت باور" لمحمد خليفة البسطي، وقام ميرزا الصايغ بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، فاز "بينتر" لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي الشوط السادس لمسافة 1400 متر، برعاية بنك دبي التجاري، فاز المهر "مانجوري" للسيد أحمد عبد الله الشيخ.

وفي الشوط السابع لمسافة 1200 متر، فاز "كول توور" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

كما اشتمل السباق، على جائزة أجمل خيل، في كل شوط، وقدم الجائزة عادل الفلاسي من بطولة دبي للجواد العربي.