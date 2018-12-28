15 ألف شاب وفتاة يشاركون في ماراثون زايد الخيري بمصر

الشارقة 24 – وام:

شارك نحو 15 ألف شاب وفتاة، من مختلف محافظات مصر، في النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، الذي انطلق صباح الجمعة، بمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وخصص ريعه لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان في صعيد مصر، وكذلك مستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير .

وفي ختام فعاليات الحدث الرياضي الخيري، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، أن النسخة السادسة من الماراثون التي ستستضيفها مصر أيضاً، سيخصص ريعها لدعم ذوي الإعاقة.

شهد فعاليات الماراثون، سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ووزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وسعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمارثون زايد الخيري، وأمل بوشلاح رئيس النسخة الخامسة للماراثون.

وأعلن سعادة السفير، أن ماراثون زايد الخيري جاء بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والنابعة من اهتمام سموه الكبير بدعم كافة المبادرات الإنسانية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ريع الماراثون في نسخته الخامسة، لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان في صعيد مصر، وكذلك مستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

وأكد سعادة الجنيبي، عمق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مضيفاً أن التعاون في مجالي الرياضة والعمل الإنساني والخيري، يندرج ضمن ما يجمع البلدين من علاقات متميزة وقيم إنسانية وحضارية مشتركة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود والذي يوليه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة للمبادرات الخيرية والإنسانية.

ونوه الجنيبي، بالمكانة التي حظيت بها مصر في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أحب مصر فأحبه المصريون.

وأعلن سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، أن النسخة السادسة من الماراثون، سوف تكون في مصر أيضاً وستكون لدعم ذوي الإعاقة، مقدماً الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة في تنفيذ الماراثون في نسخته الخامسة، وكذا الشركات المتبرعة للماراثون كعمل إنساني خيري.

وأسفر السباق، عن فوز الكيني جيمني كيدج، ومواطنه خيلبي إكسومي، على التوالي بالمركز الأول والثاني، بينما جاء أحمد صابر في المركز الثالث للسباق، واحتل اللاعبون أحمد شمروخ، ومحمد حمد الله، وسيد مرزوق، وسلامة مصطفى، وأحمد سالم، ويوسف سيد، وحسن مرزوق، المركز من الرابع وحتى العاشر على الترتيب، كما تم تكريم أصغر طفل من ذوي الإعاقة وعمره ست سنوات.

وكان الماراثون، قد انطلق، يوم الجمعة، لذوي الإعاقة، تلاه نسخة الأسوياء في الثامنة صباحاً، من أمام كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة، مروراً بطريق أم كلثوم، وصولاً إلى منطقة نمرة 6، وانتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.