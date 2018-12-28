300 متسابق ضمن النسخة الثانية من سباق مجلس الشارقة الرياضي للجري

الشارقة 24:





نظم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية، النسخة الثانية من سباق الجري صباح الجمعة 28 ديسمبر 2018 في المدينة الجامعية بالشارقة، تحت رعاية قرية الشعب، وشهد السباق مشاركة نحو 300 متسابق من 42 جنسية مختلفة، يمثلون مختلف الفئات السنية، وتنافسوا على مختلف المسافات.

وشهد سباق الـ 10 كيلومترات تنافساً قوياً حيث حل العداء المغربي راشد دروع في المركز الأول، بتوقيت 34:37 دقيقة، في منافسات الفئة المفتوحة رجال، في حين حل الفرنسي جيان هرمبور بفارق 27 ثانية تلاه الإنجليزي كريس ماكان بتوقيت 36:42 دقيقة، وقد توج الفائزين في السباق عبد الله آل علي، ممثلاً عن المجلس، كما تم تكريم بقية الفائزين في فئات السباق في المجموع العام، والفئات العمرية للرجال والسيدات وسط أجواء احتفالية رياضية ممتعة.

وأثنى سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على النجاح الكبير لهذه النسخة من السباق، الذي لاقى إقبالاً كبيراً ويعد ضمن خطط المجلس، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وأضاف سعادته، أن هذا السباق يعد ضمن الفعاليات المميزة التي تندرج ضمن أهداف المجلس الإستراتيجية، تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة وتنويع الأنشطة الرياضية في إمارة الشارقة لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.

من جانبه، أكد عبد الله الدح، المدير التنفيذي لقرية الشعب، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه الفعاليات، لتعزيز دورها مجتمعياً ورياضياً وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، حيث جاء التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأنشطة التي تزرع في المجتمع مبادئ ممارسة الرياضة كنمط حياة، ليمثل سباق مجلس الشارقة الرياضي الثاني للجري، فعالية مميزة بكل المقاييس، وهو ماتحقق من خلال المشاركة الكبيرة من الجمهور.