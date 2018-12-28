كأس ولي عهد الشارقة للخيل ينطلق السبت

الشارقة 24 – وام:

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، غداً السبت، كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيل بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والمهجنة الأصيلة بمجموع 87 جواداً مع 6 جياد على الاحتياط وبجوائز نقدية تبلغ 640 ألف درهم.

ويتضمن كأس سمو ولي عهد الشارقة سباق كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برعاية مركز دبي العقاري الراعي الرسمي.

ويتكون سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات حيث خصص الشوط الأول "شوط برج الخور" للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200م وهو سباق تكافؤ ضمن التصنيف وبجوائز تصل إلى 60 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط.

وخصص الشوط الثاني "شوط زمردة" للخيول العربية الأصيلة من المبتدئة بعمر 3 سنوات فأكبر لمسافة 1200م بجوائز تصل إلى 60 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

وخصص الشوط الثالث "شوط فلتات" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 60 ألف درهم بمشاركة 13 جواداً والشوط الرابع "شوط الفردوس" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات بعمر 4 سنوات فأكبر والتي ليس لها تصنيف لمسافة 1700م وجوائزه 60 ألف درهم بمشاركة 14 جواداً.

أما الشوط الخامس "شوط كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم" المقدم من "مركز دبي العقاري" فهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر 3 سنوات فأكبر لمسافة 1700 م وجوائزه تصل إلى 200 ألف درهم بمشاركة 15 جواداً.

ويختتم السباق بالشوط السادس "شوط كأس سمو ولي عهد الشارقة" المقدم من "مركز دبي العقاري" ومخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1200 م وجوائزه تصل إلى 200 ألف درهم بمشاركة 13 جواداً .