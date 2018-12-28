الأهلي المصري ينفي مفاوضاته مع لاعب العين حسين الشحات

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن النادي الأهلي المصري أنه يسلك الطرق الشرعية كعادته مستنكراً ما تناولته بعض مواقع الانترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خطوات النادي لضم المصري الدولي حسين الشحات نجم العين الإماراتي.

وأكد الأهلي في بيان له مساء الخميس: "إدارة النادي تؤكد أن بعض ما تناوله البعض من عروض خاصة بانتقال حسين الشحات لاعب العين الإماراتي إلى الأهلي غير صحيح وأنه لم يصدر عن النادي أو أي من مسئوليه أي تصريحات بهذا الشأن وأن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه ومفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية وعندما تنتهي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المنابر الإعلامية المملوكة للنادي".

وأضاف البيان، أن الأهلي لم يرسل وفداً إلى الإمارات لإنهاء الأمور المتعلقة بضم حسين الشحات نهائياً.