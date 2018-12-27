شباب الأهلي يعبر الجزيرة إلى نصف نهائي كأس الخليج

الشارقة 24 - محمود علي:

صعد شباب الأهلي، إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه في الوقت القاتل على الجزيرة، 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد مكتوم بن راشد، في ربع نهائي المسابقة، يوم الخميس.

تقدم الجزيرة في الدقيقة الثالثة، بهدف عكسي سجله سالمين خميس مدافع شباب الأهلي في مرماه، وتعادل خايمي أيوفي لشباب الأهلي في الدقيقة 40، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الثاني في الدقيقة 45.

وأدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 69، عبر ناصر برازيت، قبل أن يسجل أحمد عبد الله جشك هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعاد جشك ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة، من الوقت بدل الضائع.

ويلعب شباب الأهلي، في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة النصر والوصل، والتي تقام، يوم الجمعة.