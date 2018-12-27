اجتماع تأسيسي لإشهار رابطة المحترفين الإماراتية

الشارقة 24 - محمود علي:

في دبي، عقد يوم الخميس، الاجتماع التأسيسي الأول، بشأن إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك لاعتماد المقترحات ورفعها للهيئة العامة للرياضة، واستكمال المتطلبات المتعلقة بمشروع إشهار الرابطة.

وترأس الاجتماع، عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وممثلي الأندية.

وقدم الجنيبي، عرضاً شاملاً عن الرابطة المقترح إشهارها، بحسب مسودة النظام الأساسي، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرياضة.

وتضمن العرض في بابه الأول، الرابطة وأهدافها، حيث تسمى باللغة العربية "رابطة المحترفين الإماراتية"، وباللغة الإنجليزية UAE Pro League، وتضم الأندية المحترفة في لعبة كرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مالياً وإدارياً وقانونياً.

وشمل الباب الثاني من النظام الأساسي عضوية الرابطة، بالإضافة إلى حقوق الأعضاء وواجباتهم، بينما تضمن الباب الثالث فصولاً عن الهيكل التنظيمي في الرابطة، وسلطة إصدار القرار.

أما الباب الرابع فقد تضمن مسابقات الرابطة، وحقوق التسويق، والمرحلة الانتقالية، حيث يستمر رئيس لجنة دوري المحترفين الحالي رئيساً لمجلس إدارة الرابطة، وأعضاء المكتـب التنفيـذي للجنة أعضاء لمجلـس إدارة الرابطة، مــن تاريخ إشهارها لحين إجراء انتخابات جديدة في نهاية الموسم الكروي 2019-2020.

وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي، بمشاركة وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، والدكتور خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال، وغانم غوانمة المستشار القانوني للجنة.

وتم في المؤتمر، توضيح مخرجات الاجتماع، من حيث اعتماد مسودة النظام الأساسي من قبل ممثلي الأندية المؤسسين، وسيتم رفعها مع الاسم والشعار المقترحين، للهيئة العامة الرياضة للاعتماد النهائي.

وأوضح المشاركون في المؤتمر، أن جميع الحقوق والواجبات القانونية للجنة دوري المحترفين ستنتقل إلى الرابطة، وأكدوا استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد الكرة، وأن العلاقة فيما بينهما ستكون علاقة تكاملية.