ماراثون زايد الخير ينطلق في الإسماعيلية بمصر الجمعة

الشارقة 24 – وام:

تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات "ماراثون زايد الخيري"، الذي تحتضن محافظة الإسماعيلية دورته الخامسة، بمشاركة نحو 15 ألف شاب وفتاة، من مختلف المحافظات المصرية.

وأكد سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة المصرية، يوم الأربعاء، أن الفعاليات تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، النابعة من اهتمام سموه الكبير، بدعم كافة المبادرات الإنسانية، حيث تم تخصيص ريع النسخة الجديدة لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان، في صعيد مصر، وكذلك مستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

حضر المؤتمر الصحافي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري، والدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وسعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، وأمل بوشلاح من اللجنة المنظمة، وعدد من الصحافيين والفنانين المصريين.

وشدد سعادة الجنيبي، على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في مجالي الرياضة والعمل الإنساني والخيري، هي دليل دامغ، على ما يجمع البلدين من علاقات متميزة وقيم إنسانية وحضارية مشتركة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمبادرات الخيرية والإنسانية.

ونوه سعادته، إلى المكانة التي حظيت بها مصر في وجدان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه"، والذي أحب مصر فأحبه المصريون.

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الماراثون يرسخ بأهدافه النبيلة، المبادرات الخلاقة التي تخدم الإنسانية، ويؤكد أهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية ممارستها، فضلاً عن تخصيص عوائده، لصالح الأعمال الخيرية في سبيل خدمة المجتمع.

من ناحيته، استعرض سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، النجاحات التي حققتها الفعاليات في نسخها الأربع السابقة التي أقيمت بمصر، مقدماً الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة في تنفيذه.

إلى ذلك، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري، المبادرات البناءة التي تقوم بها دولة الإمارات، ودعمها الأعمال الإنسانية في مصر وكافة أنحاء العالم، معتبراً أن ذلك ليس غريباً على بلد زايد الخير.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور علي جمعة، أن الماراثون يشتمل على معان عديدة، منها الحب والوفاء والخير وعلاقات الأخوة بين مصر والإمارات، ويحمل معاني الحب للمغفور له الشيخ زايد، الذي امتاز بالخير والبصيرة.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان، أن عائد ماراثون زايد الخيري خصصته مستشفى شفاء الأورمان لاستكمال المرحلة الثالثة، والتي تقام على مساحة 28 ألف متر مربع، وتشمل أول قسم لعلاج الأطفال في صعيد مصر، ومعهد تمريض.

ومن المقرر، أن ينطلق الماراثون بطول 10 كيلومترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ التجمع في الخامسة صباح الجمعة على أن تنطلق الفعاليات نحو الساعة السابعة صباحاً من أمام كورنيش بحيرة الصيادين، خلف منطقة الواحة، مروراً بطريق أم كلثوم، وصولاً إلى منطقة نمرة 6، وينتهي بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.