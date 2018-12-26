هيئة الرياضة تدعو إلى ممارسة الرياضات الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الرياضات الإلكترونية أصبحت ذات أهمية، في ظل ما نعيشه اليوم من تحول إلكتروني ذكي في شتى المجالات، وخاصة الرياضية منها، من أجل مواكبة المستجدات العالمية.

جاء ذلك، خلال لقاء الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، مع المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بحضور شريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة، وديفيد جينس عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الجمعية.

وشدد الأمين العام، على حرص الهيئة، على توفير كافة سبل الدعم المتاح للجمعية، والمساهمة في تذليل كافة الصعاب، التي تحول بين الجمعية وأداء رسالتها الرياضية والمجتمعية، داعياً شباب الإمارات إلى إبراز مهاراتهم في هذه الرياضة، من خلال ممارستها عبر قنواتها الرسمية، مثل جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

من جانبه، استعرض المستشار سعيد علي الطاهر، إنجازات الجمعية في الفترة الماضية، وذلك من خلال تأسيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وتولي الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئاسة الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، وتعيين انتصار الزعابي عضوة في مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

وأكد دور جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، في توعية النشء عند ممارسة الرياضات الإلكترونية، مع عدم إغفال الجانب الاجتماعي والصحي.