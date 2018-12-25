خليفة الحمادي يعرب عن سعادته بالانضمام لقائمة الأبيض

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد اللاعب الصاعد خليفة الحمادي، أنه سعيد، باختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لخوض مباريات بطولة كأس آسيا، التي تقام في الإمارات، مطلع الشهر المقبل.

وأعرب الحمادي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا المحفل القاري المهم، معتبراً الاختيار مسؤولية كبيرة تضعه أمام تحد كبير، لإثبات قدرته، بتقديم الإضافة المطلوبة للأبيض.

واعتبر اللاعب الصاعد، في تصريحات صحافية، نفسه محظوظاً بارتداء القميص الوطني في هذه السن المبكرة، وأكد حرصه على بذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه، ليظهر المنتخب بالصورة المطلوبة، وتشريف كرة القدم الإماراتية، وتحقيق إنجاز جديد للإمارات، وإسعاد الجماهير.

ويعتبر خليفة الحمادي، المولود في السابع من نوفمبر 1998، واحداً من أصغر اللاعبين المختارين للقائمة النهائية للمنتخب، ورغم صغر سنه يملك اللاعب خبرة ميدانية جيدة من خلال مشاركاته المتواصلة مع ناديه الجزيرة، حيث برز بشكل لافت مع فخر أبوظبي في بطولة كأس العالم للأندية، في نسختها السابقة، التي وصل فيها الفريق إلى نصف النهائي، وواجه ريال مدريد الإسباني، كما واصل الحمادي تألقه مع الفريق في الموسم الحالي، ليستحق شرف الانضمام إلى كتيبة الأبيض لكأس آسيا.