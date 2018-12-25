اتحاد الكرة يُعين سهيل مشرفاً للأبيض ويقبل اعتذار صالح

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تكليف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بمهام الإشراف العام على المنتخب، في نهائيات بطولة كأس آسيا 2019.

وقرر الاتحاد، قبول اعتذار عبد الله صالح المشرف السابق، ووجه الشكر له على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني، كمشرف له، وأكد في بيان أهمية المرحلة الحالية للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في الإمارات، مطلع الشهر المقبل.

وحث الاتحاد، على الوقوف والالتفاف خلف الأبيض ومؤازرته، ومساندة الجهاز الفني والإداري للاعبين، وتوفير بيئة محفزة لهم، لضمان ظهور الأبيض بشكل إيجابي في البطولة القارية الكبيرة.

ودعا اتحاد الكرة، إلى توخي الدقة في نقل أخبار المنتخب، خاصة في هذه الفترة التي تسبق انطلاق البطولة.