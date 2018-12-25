أبيض الشواطئ يبدأ رحلة الإعداد لكأس آسيا 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

دشن منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، مرحلة الإعداد الأولى لبطولة كأس آسيا، المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 9 إلى 17 مارس 2019.

وباشر أبيض الشواطئ تدريباته، على أرضية الملعب الرملي، في اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي، تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي.

وأكد خليل أهلي مدير المنتخب، أن أبيض الشواطئ دخل بالفعل، فترة الإعداد الأولى من التدريب، على ملعب اتحاد الكرة في دبي، بعد أن منح الجهاز الفني للمنتخب راحة للاعبين، بعد الفراغ من منافسات كأس العالم للقارات، والتي أقيمت في دبي نوفمبر الماضي، وحصل المنتخب على المركز السابع في البطولة، بعد الفوز على تاهيتي وصيف بطل العالم، بسبعة أهداف مقابل ستة.

وأوضح مدير المنتخب، أن اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب، يؤدون التدريبات بروح معنوية عالية، وتسود أجواء المعسكر الحالي الروح الإيجابية والتفاؤل، خاصة وأن المنتخب يحاول استعادة نغمة الانتصارات، والإنجاز القاري الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في جزيرة تيرنغانو الماليزية، في 2016، بعد أن حقق المركز الثاني، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم، في جزر الباهاما.

وأوضح أهلي، أن برنامج المنتخب الخاص بإعداده لكأس آسيا، سيشهد العديد من المباريات الودية، مع المنتخبات القوية، خلال التجمعات القادمة، وشكر لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، على توفيرها كافة أسباب نجاح إعداد المنتخب الوطني.