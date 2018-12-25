نادي اتحاد كلباء ينظم معسكره الشتوي الأول

الشارقة 24:

نظم نادي اتحاد كلباء ممثلاً باللجنة الثقافية والمجتمعية، معسكره الشتوي الأول تحت شعار "شتاء ممتع مع نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي" حيث غطى المعسكر أبناء مدينة كلباء بالإضافة إلى المناطق التابعة لها مثل وادي الحلو، يأتي ذلك من منطلق حرص إدارة النادي على الوصول لجميع أبناء المدينة وتخفيف أعباء العناء عليهم، يستمر نشاط المعسكر في الفترة من 23 ديسمبر إلى 3 يناير 2019 لمدة ساعتين يومياُ من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءً، ويشمل المعسكر مواليد 2003 إلى مواليد 2012.

ويحتوي برنامج المعسكر على العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية والصحية والمجتمعية والتراثية والعلمية والوطنية إضافة إلى الندوات والمحاضرات والزيارات لبعض معالم الإمارة الباسمة.

وأشاد سالم المزروعي عضو مجلس الإدارة ومشرف اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء، بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في مدينة كلباء باعتباره النادي الوحيد داخل المدينة وهو متنفس لجميع الفئات العمرية لما يقدمه من برامج ترتقي بالجيل الحالي لكي يصبح جيل يتسلح بجميع أنواع البرامج التي تقيه من السلوكيات الخاطئة.

وأشار المزروعي، إلى أن تجربة المعسكر الشتوي هي تجربة فريدة وجديدة من نوعها خصوصاً وأن جميع المعسكرات في السنوات الماضية كانت خلال فترة الصيف في كافة أندية ومؤسسات الدولة لذلك هم أمام تحدي كبير في إنجاح هذا المعسكر لأنه بنجاحه ستحذو جميع الأندية والمؤسسات حذو نادينا.

كما تقدم المزروعي بالشكر الجزيل لأولياء الأمور والطلبة المشاركين والأخوة المنظمين للمعسكر.