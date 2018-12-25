نادي الحمرية يدشن حديقة "العلم"

الشارقة 24:

أبدع نادي الحمرية الثقافي الرياضي في استكمال تطوير منشأته من خلال تصميم لوحات فنية ضمن ممراته الداخلية، والتي تتيح منظراً بديعاً لرواده من الرياضيين والزوار.

وافتتح النادي في هذا الإطار ومع نهاية مشاريعه الجمالية حديقته الحديثة التي أطلق عليها حديقة العلم الجديدة لتشكل لوحة فنية زاهية تقدم التصاميم العصرية ذات الطبيعة الجمالية.

وأعرب جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن سعادته بافتتاح حديقة العلم الجديدة، قائلاً "جاءت الحديقة والتصاميم الجمالية لتواكب روح التطور الذي تشهده الإمارة الباسمة، ومستوحاة من الفنون الإسلامية، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمامه بالفنون الإسلامية".

وأكد الشامسي، أن حديقة العلم، تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس لاعبي النادي ومرتاديه من أبناء مدينة الحمرية، بجانب تعزيز القيم المرتبطة بالهوية الوطنية الإماراتية ولإبراز النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.