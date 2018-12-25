"الطرق والمواصلات" تعيد تأهيل أرصفة وممرات نادي الشارقة

الشارقة 24:

استعداداً لمباريات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير 2019، والتي تقام في 8 ملاعب بالدولة، منها إستاد نادي الشارقة الرياضي، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أعمال إعادة تأهيل أرصفة وممرات النادي ومواقفه الداخلية ومواقف المنطقة المحيطة به، بتكلفة إجمالية بلغت 850 ألف درهم، حسبما صرح الدكتور المهندس محسن بلوان، مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة.

وأضاف بلوان أن "الهيئة لا تألو جهداً بالمشاركة في تنظيم المناسبات الهامة التي تشهدها الشارقة وتقديم الدعم اللازم لكافة دوائر ومؤسسات الإمارة أثناء الفعاليات والأحداث المحلية والدولية، سواء كانت أحداثاً رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، بوصف الشارقة أصبحت مقراً للعديد من الفعاليات التي تشهد إقبالاً كثيفاً من كل دول العالم ومن مختلف الجنسيات على أرضها، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي".

وتابع بلوان "هذا الحدث الكروي الهام يعد فخراً وإنجازاً جديداً للشارقة، ويعكس صورة رياضية راقية عن قدرة الشارقة على تنظيم الحدث بأفضل شكل وبصورة مشرفة لنا جميعاً، وقد وضعت الهيئة منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن استضافة إمارة الشارقة إحدى مجموعات كأس آسيا 2019، خطة لإعادة تأهيل الأرصفة والمواقف الداخلية بالنادي والمواقف المحيطة به، وقد تم إنجازها في وقت قياسي وبأفضل المواصفات والمعايير العالمية، حتى يظهر الحدث بالشكل اللائق بالإمارة الباسمة، فتم إعادة تخطيط 230 موقفاً داخلياً للسيارات و220 موقفاً خارجياً، وتخطيط أرضي وطلاء 6 آلاف متر لأحجار الرصيف، فضلاً عن تنفيذ مواقف لحافلات اللاعبين المشاركين، بالإضافة لإعادة رصف الأسفلت في ممرات النادي والساحات الداخلية".