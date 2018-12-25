نادي الشارقة الأول ببطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو

الشارقة 24:

حصل فريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي على المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، والتي تندرج في إطار منافسات اتحاد التايكواندو للموسم 2018/2019، والتي جرت فعاليتها على مدار يومين بصالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة فرع الحزانة، وفاز الفريق بكأس المركز الأول في كل الفئات العمرية المشاركة في البطولة "أشبال، ناشئين، شباب، رجال" بمشاركة 14 نادياً وأكثر من 240 لاعباً من كافة أندية الدولة.

وحصل تايكواندو الشارقة على 19 ميدالية ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات، وجمع 192 نقطة، جلس بها على صدارة ترتيب البطولة التي شهد ختامها إسماعيل علي حماد الصابري، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبد الرحمن علي المليحي وناصر بن عاشور أعضاء إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب عدد كبير من الحضور وأولياء الأمور.

من جهته أشاد المهندس سليمان عبد الرحمن رئيس الألعاب الفردية بالنتيجة التي حققها فريق التايكواندو، مؤكداً، أن لاعبي الفريق ظلوا يقدمون مستويات عالية، ويبرزون مهارات كبيرة في اللعبة التي بدأت تستعيد بريقها وتجذب إليها النشء والصغار، فرق الألعاب الفردية بصورة عامة ظلت تحقق نتائج طيبة وعادت للواجهة بقوة، وفازت بعدد من البطولات، هذا النجاح والتفوق لفرقنا يعود لاهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة سالم عبيد الشامسي، بالألعاب الفردية بعد أن ظل يقدم لها الدعم المتواصل إيماناً منه بأهميتها وسخر لها كل المقومات من أجل الظهور بشكل يشرف اسم ومكانة نادي الشارقة في خارطة الألعاب الفردية.

وتابع سليمان: "نعمل وفق خطط واستراتيجيات تهدف إلى تجهيز فرقنا بأفضل الطرق، طموحنا لا يتوقف الا في المركز الأول والفوز بالميداليات، نعمل في الألعاب الفردية بروح الفريق والتي انعكست إيجاباً في أداء فرقنا وظهرت بشكل مميز، الجهاز الفني للتايكواندو بقيادة الكابتن عبد الله حاتم يعمل في صمت ويقدم لنا لاعبين مميزين وحققوا إنجازات واضحة، جميع الأجهزة الإدارية والفنية بالألعاب الفردية تعمل منا جنباً إلى جنب وتساهم بقدر كبير وبصمتها واضحة في النتائج التي تحققت مؤخراً".

ومضى سليمان، أن البطولة تعتبر من أقوى البطولات المحلية، واستضافتها في نادي الشارقة يأتي من حرص النادي على التعاون اللامحدود مع الاتحادات الرياضية كافة، لاعبونا قدموا مستويات عالية واستحقوا الفوز عن جدارة، النتيجة نعتبرها أفضل دافع وهي بمثابة حافز للمنافسات القادمة، لدينا عدد من الاستحقاقات المحلية والخارجية، فالفريق تنتظره مشاركة قوية في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة الشهر القادم، وكذلك بطولة تركيا المفتوحة وبلجيكا، نأمل ان يحالف التوفيق لاعبينا وان يقدموا مستويات تتناسب مع اسم ومكانة نادي الشارقة، باعتباره نادٍ رائد وقائد في الألعاب الفردية.

وختم رئيس الألعاب الفردية حديثه: "البطولة أفرزت عدداً من المواهب المميزة في كافة الفئات العمرية التي شاركت في المنافسات، هؤلاء الواعدين سيكون لهم مستقبل مشرق إذا ما واصلوا العمل واجتهدوا في التدريبات، نتمنى ان تتواصل إنجازات الفريق وان نحقق الأفضل دائماً".