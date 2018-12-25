"المحترفين" تكشف مواعيد ربع نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، حيث تقام مباريات الجولة يومي الخميس 27 ديسمبر والجمعة 28 ديسمبر الجاري.

تقام مباراتان يوم الخميس، حيث يستضيف الوحدة نادي الإمارات باستاد آل نهيان في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على شباب الأهلي باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في السابعة والنصف مساء.

وتستكمل مباريات ربع النهائي بإقامة لقاءين يوم الجمعة، في الأول يواجه العين ضيفه بني ياس باستاد طحنون بن محمد في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة، بينما تجمع الثانية النصر والوصل على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في الساعة السابعة والنصف مساء.

ووفقاً للوائح المسابقة، يقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يستضيفها الفريق صاحب الترتيب الأعلى في مجموعته، وتم اختيار استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم ليستضيف مباراة نادي النصر صاحب الأرض بدلاً من استاد آل مكتوم الذي يستضيف مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام نظيره الكويتي استعداداً لكأس آسيا.