سالم عبد الرحمن يشارك في "بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع"

الشارقة 24:

غادر البلاد مساء الأحد الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، متوجهاً إلى روسيا، للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع، على كأس "الملك سلمان" التي ينظمها الاتحاد الروسي للعبة، وتنطلق منافساتها الإثنين، وتستمر حتى الـ 31 من ديسمبر الجاري بمدينة سانت بطرسبورغ.

وتأتي مشاركة سالم عبد الرحمن في البطولة برعاية طيران الإمارات، الذي دخل رقعة الأذكياء بقوة، بعدما قام برعاية بطولة العرب الفردية الأخيرة التي استضافتها الإمارات، ولعل هذه الرعاية قد تساهم في رفع مستوى الشطرنج وتطويره من خلال الدعم المقدم والذي يساعد الاتحاد في بناء قاعدة قوية وتجهيز اللاعبين للبطولات الخارجية.

ووجه حسين الشامسي، أمين عام اتحاد الشطرنج، الشكر إلى طيران الإمارات على رعايتها لبطل الإمارات في هذا المحفل الكبير.