عيسى بن حيدر يتكفل بشراء تذاكر بـ 50 ألفاً لمباراة الأبيض والبحرين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن رجل الأعمال الإماراتي المحامي عيسى بن حيدر، عن تبرعه بشراء تذاكر بقيمة 50 ألف درهم إماراتي، لمباراة افتتاح بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي تجمع منتخبنا الوطني وشقيقه البحريني السبت، في الخامس من يناير 2019، بإستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتأتي خطوة رجل الأعمال عيسى بن حيدر، امتداداً لجهود العديد من الهيئات والمؤسسات، التي تفاعلت مع حملات دعم الأبيض، وحرصت على المساهمة بمختلف الطرق لدعم مسيرة المنتخب، وهو يحمل لواء الدولة في هذا المحفل القاري المهم.

وأوضح عيسى بن حيدر، أن دعم المنتخب الوطني واجب على كل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أنه وجه دعمه لشراء التذاكر إيماناً منه بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجماهير في شحذ همم اللاعبين، وتشجيعهم على تقديم أفضل أداء، خاصة وأن المنتخب يتمتع بأفضلية في أداء المباريات على أرضه ووسط جماهيره.