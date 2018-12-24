إستاد آل مكتوم يستضيف ودية منتخب الإمارات وشقيقه الكويتي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف إستاد آل مكتوم بنادي النصر، المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني الأول، أمام شقيقه المنتخب الكويتي، يوم الجمعة، الـ 28 من ديسمبر الجاري، في البروفة الأخيرة للأبيض قبل خوض غمار نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، التي ستدور رحاها اعتباراً من الخامس من شهر يناير، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين وتايلند والهند.

ويعتبر إستاد آل مكتوم بحلته الجديدة، من أجمل المنشآت الرياضية بالدولة، وأحدثها، بعد أن شهد تجديداً بالكامل، استعداداً لاستضافة مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وكانت بلدية دبي قد كشفت الأسبوع الماضي، عن اكتمال المشروع الذي جاء فريداً ومن الطراز العالمي، والذي يمثل النهضة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبي على وجه التحديد.