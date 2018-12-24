نادي الذيد يحصد 32 ميدالية ملونة في الكاراتيه

الشارقة 24:

حقق نادي الذيد الثقافي الرياضي إنجازاً رياضياً، من خلال إحرازه 32 ميدالية ملونة في رياضة الكاراتيه، في أعقاب اختتام بطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس، التي اختتمت، مؤخراً، ليرفع النادي رصيده في حصد الألقاب لرياضة الكاراتيه خلال الموسم الرياضي الجاري.

وعزز النادي رصيده بصعود فريقه للكارتيه بكأس المركز الثاني في البنات وكأس المركز الثالث في البنين، لتشكل النتائج سمفونية من تعزيز النجاحات، وللتأكيد على مواصلة نادي الذيد الاهتمام بهذه اللعبة، بجانب حرصه على وضع استراتيجية متكاملة تضمن نجاح الرياضة واستقطاب الأبناء والبنات للمشاركة بها، وذلك في ظل نجاح النادي في تشكيل فريق من 120 لاعب ولاعبة.

بدوره، هنأ سعادة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي، لاعبي ولاعبات رياضة الكاراتيه على النتائج المتميزة، مؤكداً دعم النادي وحرصه على تطوير لعبة الكاراتيه ليكون لها حضورها وقوتها على رقعة ألعاب نادي الذيد.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي إلى أن النقلة النوعية التي شهدتها رياضة الكاراتيه في النادي خلال السنتين الماضيتين بشكل بارز، بعد أن ارتفع عدد الميداليات الملونة من 15 ليصبح 152 ميدالية خلال هذه الفترة مع إنجازات بطولة الشارقة، وارتفع عدد اللاعبين الذين يمارسون اللعبة من 45 لاعباً إلى 150.