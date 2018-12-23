اتحاد الكرة يكشف عن قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 حيث سيتم تسليمها للاتحاد الآسيوي يوم 26 ديسمبر الحالي.

وضمت القائمة المكونة من 23 لاعباً كحد أقصى حسب لوائح البطولة: خالد عيسى، وإسماعيل أحمد، وبندر الإحبابي، ومحمد أحمد، وعامر عبد الرحمن، ومحمد عبد الرحمن، ريان يسلم "العين"، وعلي خصيف، وخليفة الحمادي، وفارس جمعة، وخلفان مبارك، وعلي مبخوت "الجزيرة"، ووليد عباس، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل "شباب الأهلي دبي"، وخليفة مبارك غانم، ومحمود خميس "النصر"، ومحمد الشامسي، وإسماعيل مطر "الوحدة"، وخميس إسماعيل، وعلي سالمين "الوصل"، وسيف راشد "الشارقة".

وينطلق التجمع الأخير للمنتخب بدبي اعتباراً من يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري، وستدخل تحضيرات الأبيض خلال الأيام المقبلة مراحلها الأخيرة بتدريبات يومية بملاعب ند الشبا بدبي، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة ألبيرتو زاكيروني على اكمال برنامجه التحضيري ووضع اللمسات الأخيرة على خطته الفنية التي سيعتمد عليها في المباريات.

ومنح الجهاز الفني للأبيض لاعبي العين راحة لمدة 24 ساعة، حيث من المنتظر أن يلتحقوا بالمعسكر يوم الثلاثاء.