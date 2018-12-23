انطلاق مهرجان "السعادة الرياضية للرماية" بنادي الذيد

الشارقة 24:





نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، مهرجان السعادة الرياضية "للرماية والسباحة"، بمناسبة يوم الأسرة العربية، للفئات فوق الـ 30-40-50 عاماً.

وأكد سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن تنظيم هذه الفعالية، يأتي في إطار حرص نادي الذيد على الاحتفال بهذه المناسبة المجتمعية، لارتباطها بأفراد الأسرة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وليجسد الدور المهم الذي تسهم به الأسرة في حياة المجتمع، باعتبارها النواة التي يتألف منها، وإدراكاً لأهمية الوظائف المجتمعية التي تؤديها الأسرة، فالأسرة بجميع المقاييس، تعتبر خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من كافة العوامل التي تهدد أمنه واستقراره.