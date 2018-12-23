نادي الحمرية يطلق "الحقيبة الرياضية"

الشارقة 24:

استمراراً لرؤيته في تأهيل اللاعبين وفق محاور فنية وعلمية لا سيما خلال عطلتهم المدرسية، بادر مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي الثقافي إلى إطلاق برنامجه التدريبي الذي يحمل عنوان "حقيبة الحمرية الرياضية".

وتحتوي حقيبة الحمرية الرياضية على حشد من البرامج النوعية التي تعنى بالنواحي الوطنية والعلمية والتوعوية والثقافية والإدارية بجانب التغذية الرياضية بالإضافة لبرامج خاصة بالابتكار وتقنية المعلومات والتي يقدمها مجموعة من موظفي النادي ومدربيه من أصحاب الخبرات في المجالات المعنية، إلى جانب نخبة من المدربين والمتعاونين مع اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي.

وعن أهمية هذه المبادرة، قال جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن "فكرة حقيبة الحمرية الرياضية، التي تنطلق في الـ 24 من ديسمبر الجاري وحتى الـ 27 من يناير المقبل، تأتي في سياق ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام باللاعبين والشباب في كافة المجالات، لتشكل الحقيبة إحدى أحدث المبادرات وأكثرها تنوعاً وشمولية".