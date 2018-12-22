ريفر بليت يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن فريق ريفر بليت الأرجنتيني من إحراز المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على كاشيما انتلرز الياباني 4/0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

تقدم ريفر بليت بهدف سجله برونو زوكوليني في الدقيقة 24 وأضاف جونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 73 ثم أضاف رافاييل سانتوس الهدف الثالث لريفر بليت في الدقيقة 88 من ركلة جزاء قبل أن يسجل جونزالو مارتينيز الهدف الثاني له والرابع لريفر بليت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستهل ريفر بليت، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في المونديال من الدور قبل النهائي حيث خسر أمام العين 4/5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

فيما شارك كاشيما انتلرز، بطل آسيا، في البطولة من الدور الثاني حيث تغلب على ديبورتيو جوادالاخارا المكسيكي 3/2 قبل أن يسخر أمام ريال مدريد الإسباني 1/3 في الدور قبل النهائي.

وفرض ريفر بليت سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف مبكر ولكنه اصطدم بدافع قوي ومنظم من جانب فريق كاشيما الذي اعتمد في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة.