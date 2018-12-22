راشد بن حمدان يشيد بوصول العين لنهائي كأس العالم للأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

أشاد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق نادي العين بتأهله إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية.

وثمن سموه، الأداء الرجولي والروح القتالية، التي تحلى بها لاعبو العين، منذ اليوم الأول للبطولة، محققين الفوز في ثلاث مباريات متتالية، على أبطال قارات أوقيانوسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

وتقدم سموه، بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس نادي العين رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين، وكل مُحبي ومنتسبي نادي العين الشقيق، وذلك بمناسبة تأهله المُستحق إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.