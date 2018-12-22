النصر يتلقى الخسارة الأولى في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز الفجيرة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الفجيرة ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي مساء الجمعة، حيث تعتبر هذه هي الخسارة الأولى للنصر في المسابقة هذا الموسم.

تقدم فيرناندو غابرييل للفجيرة في الدقيقة 13، وتعادل حبيب الفردان للنصر في الدقيقة 15، وأضاف خليفة عبد الله الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 46، قبل أن يتعادل جاسم يعقوب في الدقيقة 68، وعاد غابرييل في الدقيقة 80 ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

ورفع الفجيرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس من الترتيب، في حين تجمد رصيد النصر عند 15 نقطة واحتفظ بصدارة الترتيب.

وسيواجه النصر نظيره الوصل في دور ربع النهائي على استاد آل مكتوم بعد أن تصدر المجموعة الثانية، وحل الوصل في المركز الرابع للمجموعة الأولى.