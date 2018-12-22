الإمارات يفوز على الشارقة ويعبر لربع نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

قاد شيخ دياباتي فريق الإمارات للفوز على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي مساء الجمعة.

سجل شيخ دياباتي الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 20، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 70، وسجل حمد جاسم هدف الشارقة في الدقيقة 87، ثم أدرك معتصم ياسين التعادل للشارقة في الدقيقة 88، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عاد شيخ دياباتي ليسجل الثالث القاتل للإمارات.

ورفع الصقور رصيدهم إلى ثماني نقاط في المركز الرابع من المجموعة الثانية ونجحوا في العبور إلى ربع النهائي، في حين عجز الشارقة عن حصد أي نقطة خلال مشاركته بالنسخة الحالية من كأس الخليج العربي.