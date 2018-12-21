"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يبحث التعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه

الشارقة 24:

عقد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مع الاتحاد المصري للكاراتيه اتفاق شراكة استراتيجية، لتعزيز التعاون المشترك وتوثيق العلاقات البينية بين الجانبين بهدف الاستفادة من الخبرات.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى جمهورية مصر العربية، برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة.

وبحث الوفد خلال الزيارة، أوجه التعاون وتقوية العلاقات الرياضية بين النادي والاتحاد لنقل الخبرات المصرية لتطوير قطاع رياضة الكاراتيه وزيادة رقعة الممارسين لها وتأهيلهم.

وأكد العويس عن أهمية الزيارة والاجتماع مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه، وبحث سبل تنمية العلاقات المشتركة كون الاتحاد يمثل بيت خبرة عريق في رياضة الكاراتيه.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري أبدى تعاونه التام لنقل خبراته إلى الشارقة والمساهمة في تطوير رياضة الكاراتيه وفق ألية واستراتيجية تعزز من تلك الأهداف المشتركة.

وأعرب العويس عن شكره لرئيس وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه على الترحيب الكبير بالتعاون، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في رياضة الكاراتيه في ظل زيادة ممارسيها في مختلف أنديه إمارة الشارقة.