تعاون بين "الذيد" ونادي موظفي حكومة الشارقة

الشارقة 24:

أبرم نادي الذيد الثقافي الرياضي، اتفاقية تعاون مشترك مع نادي موظفي حكومة الشارقة، بهدف تقديم خدمات مميزة لجميع موظفي إمارة الشارقة ونادي الذيد في مجالات تطوير الخدمات الرياضية والأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وقع الاتفاقية سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والدكتور طارق بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، بحضور كل من حميد بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد للشؤون المالية والإدارية، والمستشار حمدي علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الذيد ونادي موظفي حكومة الشارقة، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد.

وأكد الكتبي على أن التعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة، يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز من الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية، وضمن برامجه وأنشطته المختلفة، كما أن هذه الاتفاقية تسعى لتطوير الخدمات الرياضية والأنشطة والفعاليات المجتمعية، مشيراً إلى أن النادي أخذ على عاتقه ومنذ التأسيس، ربط مبادراته وأنشطته بالرؤى والمبادرات الوطنية والاستفادة من جميع الخبرات.

كما تقدم الدكتور طارق بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الذيد، على استضافته لبطولة الرماية الأخيرة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات، مؤكداً ان توقيع الاتفاقية مع نادي الذيد يأتي من حرص النادي على تطوير الخدمات الرياضية.